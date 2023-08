‘Lijkwagen uitvaartbedrijf ingezet bij drugsproductie’

Connect on Linked in

Een lijkwagen van een uitvaartbedrijf blijkt te zijn gebruikt voor het transporteren van grondstoffen voor de productie van amfetamine. Dat kwam dinsdag naar voren in een rechtszaak tegen twee verdachten bij de rechtbank in Den Bosch, zo schrijven verschillende media.



BMK

De lijkwagen werd in mei tegengehouden op snelweg A77 bij Beugen (bij Boxmeer). De wagen hing nogal laag op de weg en vervoerde onder meer 675 kilo aan BMK, grondstof, voor de productie van speed. Twee Rotterdammers die in de auto reden werden gearresteerd.

Voor de aanhouding had de politie de wagen al tientallen kilometers gevolgd vanaf de A15.

De bestuurder was eigenaar van een uitvaartbedrijf. De rechtbank bepaalde dinsdag dat deze 38-jarige man nog langer in voorlopige hechtenis moet blijven. Zijn kompaan (50) komt voorlopig op vrije voeten.

Drugslab

Een dag na de aanhouding werd in Hoogvliet, bij Rotterdam, in het bedrijfspand van de chauffeur een drugslab en een halve kilo cocaïne ontdekt.

De advocaat vindt dat moet worden bewezen dat de bestuurder wist dat hij drugsgrondstoffen vervoerde. Daarom vindt ze het kwalijk dat er geen dna-onderzoek aan de binnenkant van dozen in de auto is gedaan. Zo kan volgens haar worden vastgesteld of de man met de inhoud te maken had gehad.

Herhaling

De eigenaar van het uitvaartbedrijf vertelde dat de lijkwagen in beslag is genomen, en het bedrijf nu dus geen vervoer heeft. Bovendien kunnen zijn vrouw en dochter niet de zaak runnen.

De officier van justitie vindt dat het bewezen is dat de man eigenaar was van het drugslab omdat uit camerabeelden blijkt dat hij daar aanwezig was geweest. Anderen zijn niet in beeld gekomen.

De rechtbank vindt dat er kans is op herhaling, mede omdat het erop lijkt dat de man de leiding van het lab had, en verlengt daarom de voorlopige hechtenis.

De rechtszaak wordt pas in november voortgezet.