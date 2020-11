Limburgs amfetaminelab ontmanteld

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagochtend rond 07.00 in een buitengebied aan de Beekkant in Baexem een drugslab aangetroffen. Het lab bevond zich in een loods. Op het moment dat agenten de loods binnen gingen was het lab in werking.

(beeld uit archief)

Er waren op dat moment twee personen in het lab aanwezig. Het zijn Eindhovenaren van 27 en 40 jaar. Ze zijn aangehouden. In Eindhoven werden later nog drie mannen van 19, 33 en 49 jaar aangehouden. Zij kunnen volgens de politie in verband worden gebracht met de zaak.

In het onderzoek is samengewerkt met het Regionaal Interventie Team Opsporen van de politie in Oost-Brabant.

Het onderzoek loopt nog door en de politie zegt dat er mogelijk nog andere arrestaties volgen.