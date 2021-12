Limburgse agent vervolgd voor lekken aan drugsverdachte

Connect on Linked in

Een Limburgse politieman wordt vervolgd voor het lekken van informatie naar de verdachte in een groot drugsonderzoek.

Tip

Justitie gaat definitief over tot vervolging van de man, nadat er maandenlang een onderzoek tegen hem liep. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie tegenover 1Limburg. De agent wordt verdacht van het tippen van de leider van een drugsorganisatie, over een aanstaande inval in de zaak die tegen hem liep.

Handel

Het gaat om het tippen van de 38-jarige Dejvi G. De man wordt ook wel Tony genoemd, een verwijzing naar de hoofdpersoon in de serie The Sopranos. Hij zou vanuit zijn autobedrijf Alba Car in Beek een internationale organisatie hebben geleid die zich bezighield met de handel in wiet. Ook wordt hij verdacht van de handel in cocaïne.

Gevlucht

Op 22 oktober 2020 arresteerde de politie een groot deel van zijn vermeende bende. Maar ‘Tony’ bleek net voor die dag naar zijn moederland Albanië te zijn gevlucht. Volgens justitie deed hij dat, na een tip van de bewuste agent.

Ook moest de ‘klapdag’ door de politie worden verplaatst, omdat men erachter kwam dat er waarschijnlijk was gelekt.

Vervolging

Na maandenlang onderzoek heeft justitie nu besloten tot vervolging van de agent over te gaan. De agent wordt officieel verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim.

Ook zou hij meermaals buiten diensttijd kentekens en personen hebben opgezocht in politiesystemen, terwijl dat niet noodzakelijk was voor werkgerelateerde zaken, aldus 1Limburg.

Herenigd

‘Tony’ keerde na een jaar in Albanie, dat geen onderdanen aan Nederland uitlevert, overigens wel terug naar Nederland. Hij wilde worden herenigd met zijn vrouw en kinderen, in zijn huis in Sittard. Bemiddeling door zijn advocaat Gitte Stevens leidde hiertoe.

De zaak van de agent die wordt verdacht van lekken, zal naar verwachting in 2022 worden behandeld.