Limburgse ‘bedrieger’ gevangen gezet

De rechter-commissaris in Amsterdam heeft maandag een 41-jarige man uit Landgraaf voor veertien dagen in voorlopige hechtenis gezet. De man zou vrouwen hebben verleid om geld aan hem te lenen en dan te verdwijnen.

Hij is verdacht van oplichting en diefstal met een valse sleutel. In totaal zes personen, voornamelijk vrouwen, hebben aangifte gedaan. Er is een totaalbedrag van meer dan 25.000 euro mee gemoeid.

Die man bouwde een vertrouwensband met zijn latere slachtoffers op, aldus justitie en vroeg vervolgens of hij geld kon lenen dat hij snel zou terugbetalen. Hij noemde verschillende redenen: een vliegticket of voor de aanschaf van een auto.

Vanaf het moment dat hij het geld had ontvangen liet hij niet of nauwelijks meer van zich horen. Het geld nam hij direct op of gaf hij direct uit. Ook zou hij geld hebben overgemaakt naar zichzelf met een bank app van een ander door gebruik te maken van inlogcodes die hij had afgekeken.

De verdachte is eerder tot celstraffen veroordeeld voor soortgelijke feiten. De rechter-commissaris heeft dan ook herhalingsgevaar meegewogen bij de beslissing de man in bewaring te stellen.