‘Liquidatie Anderlecht was vergismoord’, zes verdachten vast

In België zijn twee verdachten gearresteerd, in Frankrijk vier. De Fransmannen zijn dinsdag gearresteerd door de Franse autoriteiten na een Belgisch verzoek tot rechtshulp. Ze zitten momenteel vast in Frankrijk in afwachting van hun overlevering aan België.



Uit het onderzoek blijkt dat drie van de in Frankrijk opgepakte verdachten aanwezig zouden zijn geweest op het moment van de liquidatie. De vierde verdachte wordt gezien als de bestuurder van de tweede vluchtauto, die de andere drie verdachten vanuit Frankrijk naar België reed en terug.

Persoonsverwisseling

De eerste bevindingen van het onderzoek lijken er volgens het Brussels parket op te wijzen dat er sprake zou zijn geweest van een vergismoord in het drugsmilieu. Wie wel het beoogde doelwit was, meldt het parket niet. De twee Belgische verdachten zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst als dader of mededader, moord, diefstal door middel van braak, inklimming of valse (auto)sleutels, opzettelijke brandstichting ‘s nachts en bendevorming met het oog op het plegen van een moord.



Het gerechtelijk onderzoek loopt nog.