Man geliquideerd in Anderlecht, auto doorzeefd met kogels

Bij een schietpartij in de Wayezstraat in Anderlecht is woensdagnacht een man in een auto geliquideerd. Zijn auto werd klemgereden door een andere auto, waarna de inzittenden het vuur openden met kalasjnikovs. De man werd doorzeefd met kogels.

(Beeld: Het Laatste Nieuws)

De melding van de schietpartij kwam bij de melddiensten binnen rond 01.10. In totaal werden er zeventien kogels afgevuurd. Getuigen zagen hoe het slachtoffer onder meer werd geraakt in het hoofd, de nek en de borst. Hij overleed ter plaatse.

Vluchtauto

De vluchtauto werd in de Zaadstraat in Sint-Jans-Molenbeek uitgebrand teruggevonden. De daders zijn voortvluchtig. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het vermoedelijk om een afrekening in het criminele milieu.

Drugsgeweld

Anderlecht kampt de laatste jaren met een toename van drugsgerelateerd geweld. Maandagnacht werden bij een drugsconflict in de Peterboswijk in Anderlecht acht schoten gelost. Ook in de Doverstraat vond een schietpartij plaats, maar bij beide incidenten raakte niemand gewond.