‘Liquidatie Ay: verdachte erkent kopen peilbaken’

Een verdachte in het onderzoek naar de liquidatie van Serdar Ay heeft in een schriftelijke verklaring toegegeven dat hij een peilbaken heeft gekocht waarmee Ay is gevolgd toen hij in een VW Polo werd gevolgd en doodgeschoten, op 20 oktober 2020. Woensdag was er een voorbereidende zitting in de zaak tegen verdachte Dominique “Do” K. (26) uit Lijnden, aldus Het Parool.

Spyshop

Do zegt dat vriend en medeverdachte Amir M. hem had benaderd om met hem naar een spyshop in Weesp te gaan en het baken te kopen. Hij schrijft dat hem was gezegd dat het baken was bedoeld om een rip op te zetten. Als dat zou lukken zou hij betaald krijgen. Met een telefoon was het peilbaken te volgen.

K. zegt dat hij die telefoon wel eens bij zich heeft gehad. Maar hij kon daar niets mee omdat hij het wachtwoord niet wist. Hij had het ding naar zijn zeggen alleen in bewaring.

De officier van justitie gelooft dat niet en vindt dat K. een belangrijke rol heeft gespeeld bij de moord op Ay en ook het baken onder de Polo heeft geplakt.

Vergissing

De moord op Ay was waarschijnlijk een vergissing omdat de VW Polo was uitgeleend door een Amsterdamse dertiger van Marokkaanse komaf die waarschijnlijk het echte doelwit was.

Advocaat Arne Kloosterman vroeg aan de rechtbank van Dominique K. vrij te laten. De rechtbank wees dat verzoek af.

