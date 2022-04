Liquidatie in Apeldoorn door man met sporttas (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie toonde in Opsporing Verzocht beelden van de schutter die vanaf de straat door een raam de 41-jarige Michel Zuman heeft beschoten, afgelopen najaar in Apeldoorn. Het slachtoffer overleed later in een ziekenhuis. Op donderdag 28 oktober opende iemand rond 00.50 het vuur met een automatisch wapen. Dat gebeurde vanaf de Kervelstraat in Apeldoorn. Er is 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Spulletjes

Zuman huurde een kamer op de begane grond. Hij was al vanaf zijn 19e jaar verslaafd aan drugs en had moeite met sociale contacten. Zuman verdiende iets bij door met een fietskarretje op zoek te gaan naar spulletjes om te verkopen.

Hij deed meerdere pogingen om te stoppen met drugs, aldus de politie.

Scenario’s

De politie zegt niet te weten of de schutter het op Michel Zuman persoonlijk had gericht of dat Zuman onbedoeld slachtoffer is geworden. Verschillende scenario’s zijn in onderzoek.

Een getuige heeft kort na de schoten een donker geklede man met sporttas zien wegrennen richting de Deventerstraat. Daar is hij in een auto gestapt. Dat was vermoedelijk een Opel Astra GTC of OPC met bouwjaar tussen 2005 en 2010.

De politie zoekt ook nog naar een onbekende man (onderste video) die is gefilmd in de Kervelstraat. Hij kan een getuige zijn of betrokken zijn geweest bij de aanslag.