Liquidatie in Dubai: slachtoffer is verdachte opdrachtgever moord Ali Akgün

Muhittinoğlu links op de foto

Bekenden

De aanslag vond plaats rond 15.00 Nederlandse tijd op een van de drukste verkeersaders van Dubai. Volgens de beschikbare informatie zat Muhittinoğlu samen met drie bekenden in een auto, waar zij met elkaar in gesprek waren, toen een ander voertuig naast hen stopte.

Ongemoeid

Uit de eerste informatie blijkt dat in het tweede voertuig twee gewapende personen zaten. Zij stapten niet uit, maar openden vanuit hun auto het vuur. De schutters richtten zich uitsluitend op Muhittinoğlu en lieten de andere inzittenden ongemoeid. Hij werd door meerdere kogels getroffen en overleed in het voertuig.

Over de identiteit van de daders en hun vluchtroute is niets bekendgemaakt.

Sterfdag

Opvallend is dat de liquidatie plaatsvond op de vooravond van de elfde sterfdag van Ali Ekber Akgün, die op 24 december 2014 werd doodgeschoten in de wijk Sarıyer in Istanbul, terwijl hij wachtte voor een stoplicht.

Muhittinoğlu werd in die zaak met anderen aangemerkt als vermeend opdrachtgever en zat destijds enige tijd in voorlopige hechtenis.

De zaak werd behandeld door de rechtbank in Istanbul, die uiteindelijk tot een vrijspraak kwam. Ondanks die vrijspraak bleef Muhittinoğlu’s naam in Turkije nauw verbonden aan het dossier-Akgün.

Dubai

Hoewel er in Dubai veel zware criminelen verblijven, zijn liquidaties in Dubai zeer uitzonderlijk. Een bekend ander geval is de liquidatie van Hamas-leider Mahmoud al-Mabhouh door een Israëlisch team in 2010. Verder waren er de afgelopen decennia enkele liquidaties van Russische, Iraanse en Centraal-Aziatische onderwereldfiguren.

De autoriteiten in Dubai zijn een onderzoek gestart naar de schietpartij. Vooralsnog is niet bekend of er al verdachten zijn aangehouden en of er sprake is van samenwerking met Turkse justitie. Evenmin is duidelijk of Muhittinoğlu permanent in Dubai verbleef of daar tijdelijk was.

Ali Akgün verbleef na zijn vrijspraak in 2013 veel in Turkije. Zijn naam dook op in verschillende drugsonderzoeken.