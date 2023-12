Liquidatiepoging bij Bredase sportschool

Connect on Linked in

De politie zegt dat uit onderzoek is gebleken dat dinsdagmiddag in Breda een nog onbekende dader met een vuurwapen een aanslag probeerde te plegen. Dat gebeurde op straat voor een sportschool aan de Druivenstraat.

Meerdere schoten

Er werd meerdere keren geschoten op een auto waarin twee mannen zaten. Zij raakten niet gewond en de dader sloeg na de schoten op de vlucht. Politieagenten zetten een intensieve zoekactie op touw maar de man bleef spoorloos.

Afgeketst

De politie kreeg omstreeks 13.40 meerdere meldingen binnen dat er geschoten was op een auto. Eén kogel was afgeketst en was in het gebouw terechtgekomen.

Doelwit was een donkerkleurige Audi met Pools kenteken met daarin twee mannen.

Posten

Uit het onderzoek is gebleken dat de schutter daar al geruime tijd aan het posten was geweest. Het was een jonge man met een donkere huidskleur met een grijze trainingsbroek met opvallende zwarte ritsen. Na de schietpartij zou hij zijn gevlucht over een industrieterrein richting Oosterhoutseweg en de Teteringsedijk .

De recherche denkt dat er meer daders betrokken waren. Mogelijk is de schutter naderhand opgepikt met een auto.