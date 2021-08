Liquidaties in Ecuador na vondst 9.600 kilo cocaïne

Connect on Linked in

In Ecuador is een aantal mensen geliquideerd na de vondst door de politie vorige week van 9,6 ton cocaïne in een huis in de havenstad Guayaquil. De politie vond 157 pakketten achter een valse muur van een gebouw waar een bedrijf zat dat flessen met drinkwater verkocht. Daarnaast werden er tien vuurwapens en meer dan 2.800 stuks munitie gevonden.

De politie heeft bekendgemaakt dat de cocaïne bestemd was voor transport naar Mexico en de Verenigde Staten. Ecuador heeft in 2021 tot nu toe zo’n 116 ton drugs in beslag genomen, volgens gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De vangst is een record voor Ecuador.

Kort na de ontdekking schoten in Guayaquil mannen op een motor twee personen dood en de dag erna werd opnieuw twee mensen doodgeschoten. Media in Ecuador koppelen dit aan de grote vangst. Op 15 augustus werd een 24-jarige man doodgeschoten en later die nacht viel weer een dode.

Het geweld is opvallend omdat Ecuador al jaren een belangrijk exportland is voor cocaïne uit Peru en Colombia en relatief weinig drugsgeweld kent.