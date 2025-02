11 februari 2025

Liquidatieverdachten beschuldigd van plegen aanslagen tegen Reda N.

De aanslagen in Den Haag op een reisbureau van de vader van de Haagse crimineel Reda N. (foto) werden mede uitgevoerd door verdachten in de liquidatiezaak Eftermid. Dat blijkt Dominique K., de kroongetuige in die zaak, te hebben verklaard. De reden zou zijn geweest dat de broer van een van de Eftermid-verdachten in de gevangenis een probleem met Reda N. zou hebben.