Reda N.: brutaal, meedogenloos en voor niemand bang

Met de straf komt er een voorlopig einde aan de criminele activiteiten van de Marokkaan N. Die zette zijn eerste schreden op het pad van de misdaad als fietsendief in Den Haag. Al snel stapte hij over op inbraken en ramkraken en verwierf hij een steeds grotere reputatie in de Haagse onderwereld. N. is brutaal, meedogenloos en voor niemand bang. Ook voor de politie en andere gezagsdragers niet.

Zo gaat het verhaal dat de agente die ’s avonds een blaastest bij N. afnam, de blaasmond van het apparaat later in haar brievenbus terugvond. De impliciete boodschap: ‘Ik weet je te vinden’. Een vrouwelijke portier die N. en een paar vrienden de toegang ontzegt tot een feest, omdat zij hem herkent als inbreker in haar huis, wordt later die avond met een stroomstootwapen aangevallen. Op het moment dat N. met zijn vrienden de vrouw wil kaal scheren, komt een buurman naar buiten, waardoor de groep op de vlucht slaan.

Ondertussen geniet Reda N. bij zijn Marokkaanse leeftijdgenoten veel aanzien. Hij strooit met geld en is omringd door mooie vrouwen. Zijn reputatie neemt haast mythische vormen aan. Na iedere overval of kluiskraak zingt zijn naam rond.

Op 22 maart 2012 overvalt N. samen met twee maten de multimiljonair Wim Zegwaard (68) en zijn vrouw Maureen (42) in hun villa in Rijswijk. Het echtpaar, dat door het trio tegen de grond wordt gewerkt en gekneveld, beleeft twee bange uren. Onder bedreiging van pistolen en messen leidt Zegwaard de overvallers naar de kluis, die gevuld is met een flink bedrag aan cash en juwelen. De overvallers gaan er uiteindelijk vandoor met de miljoenenbuit, die in kussenslopen wordt gepropt. De nachtmerrie is daarmee voor de familie Zegwaard nog niet ten einde. Nadat Zegwaard een beloning van 100.000 euro ter beschikking heeft gesteld door de tip die tot de oplossing leidt van de overval, wordt hij ernstig bedreigd. En als het echtpaar in Zuid-Frankrijk op vakantie is, ontvangen ze een ansichtkaartje met in het Arabisch de tekst: ‘We hebben je gevonden’.

Later in 2012 maakt N. zich opnieuw schuldig aan een woningoverval. Dit maal op een gezin in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. Ook hier bedraagt de buit sieraden en cash. Tijdens de overval worden de twee jonge kinderen van de ouders gescheiden. Bij het verlaten van de woning geeft Reda N. de achtjarige dochter een high five. Het dna van het kleine meisje wordt later tijdens het politieonderzoek teruggevonden op de handschoen van Reda N..

In 2019 komt Reda N. weer in het nieuws als er een aanslag plaatsvindt bij het reisbureau van zijn vader in Den Haag. Er raakt niemand gewond, maar de schade is groot. Een week later volgt een aanslag op de ijssalon van de ex-vriendin van N. Ook in juni 2020 is het raak bij het reisbureau als er een nieuwe explosie plaatsvindt. Via zijn advocaat Chrisje Zuur laat Reda N. aan Omroep West weten dat er geen verband is tussen hem en de ontploffing bij het reisbureau van zijn vader. ‘Niemand is mij of mijn familie kwaadgezind,’ zegt Reda N..