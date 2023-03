Litouwer opgepakt aan Costa del Sol voor hasjsmokkel naar Noorwegen (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft tijdens een gezamenlijke operatie met Europol een voortvluchtige man uit Litouwen opgepakt die wordt verdacht van grootschalige hasjsmokkel. De man wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en van het bezit van een grote hoeveelheid hasj voor distributie naar Noorwegen.

Aanhoudingsbevel

De Litouwer werd op verzoek van de Litouwse autoriteiten gearresteerd in de stad Mijas in de provincie Malaga. Dat gebeurde nadat een Europees aanhoudings- en overleveringsbevel was uitgevaardigd wegens drugshandel. De man behoorde volgens de opsporingsdiensten tot een criminele organisatie die zich bezighoudt met de distributie van een grote hoeveelheid hasj in Noorwegen.

Inval

Nadat de Litouwse procureur-generaal een Europees onderzoeksbevel had uitgevaardigd, viel de Spaanse politie ’s nachts zijn woning in Mijas binnen. Bij de huiszoeking zijn twee high-end voertuigen, drie luxe horloges, verschillende mobiele apparaten en computerapparatuur in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op zijn eengezinswoning ter waarde van 1 miljoen euro en negen bankrekeningen.

De Litouwer zal binnenkort overgeleverd worden naar zijn land van herkomst.