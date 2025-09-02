LIVE dinsdag: Twee jonge mannen opgepakt voor schietpartij op klaarlichte dag

Hoewel er meerdere schoten werden gelost, raakte niemand gewond. De aanleiding voor de ruzie die tot het vuurwapengeweld leidde, is nog onbekend. De verdachten zitten vast en worden verder verhoord.

Derde explosie in vijf dagen in Amsterdamse straat

Voor de derde keer in vijf dagen tijd is er een explosie geweest in de Plantage Kerklaan in de oostelijke binnenstad van Amsterdam. Ditmaal was de knal voor de deur van een broodjeswinkel. In de nacht van afgelopen donderdag en zondag was een pizzaketen doelwit.

(Beeld Mizzle Media)

De politie kreeg dinsdag rond 05.20 een melding. Er raakte niemand gewond, over een dader is niets bekend. Waarschijnlijk ging het ook deze keer om een explosief van zwaar vuurwerk. De politie zegt dat het pand waar het explosief dinsdagnacht afging van een andere eigenaar is dan de panden van de pizzaketen.

Arrestatie voor schietpartij Utrechtse portiekflat

Een 18-jarige man uit Lelystad is aangehouden omdat hij zondagmiddag een kogelregen zou hebben afgevuurd bij de ingang van een flat aan de Hanoidreef in Utrecht-Overvecht. Hoewel dat om 15.45 gebeurde, raakte er niemand gewond. Er waren zeker twintig inslagen zichtbaar.

De 18-jarige verdachte werd al zondagavond opgepakt, aldus de politie. Hij zit vast in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat, en dat de politie verder geen mededelingen kan doen.