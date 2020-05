Londen: liquidatie bij vergissing op drempel huisdeur

Print This Post

In het noorden van Londen is maandagavond een 27-jarige man neergeschoten op de drempel van zijn huis. Dat gebeurde net na 20.20 nadat hij de deur had geopend omdat twee mannen hadden aangebeld. Volgens de politie ging het om een vergissing en waren de huurmoordenaars naar iemand anders op zoek.

De schietpartij vond plaats in Haringey, dichtbij Finsbury Park. Twee mannen in donkere kleding en helmen zouden op een scooter zijn gevlucht. Buren belden de politie. De politie zegt uit te gaan van een vergissing omdat de 27-jarige op geen enkele manier met criminaliteit in verband kan worden gebracht. Er zijn geen mensen gearresteerd.