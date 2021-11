Los Mayas: Spaanse hasjsmokkelaars opgepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

In Spanje zeggen de politie en de Guardia Civil in Algeciras tien leden van de Maya’s te hebben opgepakt. Dat is een criminele clan die hasj vanuit Marokko op de stranden van het Spaanse vasteland afzet. De groep opereert in het gebied tussen Gibraltar en Marbella. Volgens de autoriteiten heeft de groep een zeer goede infrastructuur voor het opslaan en vervoeren van grote hoeveelheden hasj. Er waren invallen in verschillende luxewoningen aan de Costa del Sol.

Bij vier doorzoekingen van panden zijn 1000 kilo hasj, 8.000 euro contant en zeven gestolen auto’s in beslag genomen. Los Maya’s is één van de belangrijkste lokale criminele netwerken aan de Costa del Sol. Dit onderzoek naar de groep duurde een half jaar. In hoeverre de gehele clan u is uitgeschakeld is de vraag.

De groep bracht hasj met half-opblaasbare speedboten aan land en sloeg de hasjbalen op in onopvallende flatwoningen die eigendon van de organisatie waren. Vervolgens werd de hasj verkocht en vervoerd naar verschillende Europese landen.