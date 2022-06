Maffia probeert weer invloed te krijgen op Sicilië

Connect on Linked in

De maffia op Sicilië zou tijdens komende verkiezingen meer invloed kunnen krijgen op de politiek op het eiland. Enkele verdachte corrupte politici zijn al aangehouden, in de aanloop hiernaartoe.

Foto Joost van der Wegen

Greep

Op het Italiaanse eiland Sicilië heerst de angst dat de maffia weer haar greep gaat krijgen op de lokale politiek. Deze week werden twee politici opgepakt voor beloftes die zij aan hun maffiacontacten maakten, voorafgaand aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Ook over een voormalige voor corruptie veroordeelde gouverneur die zich weer kandidaat heeft gesteld, is ongerustheid.

Opgepakt

Het Siliciaanse Openbaar Ministerie luisterde deze week een gesprek af tussen kandidaat Pietro Polizzi en bouwondernemer en maffiabaas Agostino Sansone. ‘Als ik machtig ben, dan worden jullie dat ook’, vertrouwde de politicus hem toe. De twee mannen werden afgelopen week beiden opgepakt.

Affiches

Salvatore Cuffaro zat vijf jaar in de gevangenis, omdat hij maffialeden als gouverneur van Sicilië op de hoogte had gehouden van lopende onderzoeken naar hen. Nu hij weer vrij is, heeft hij besloten weer deel te nemen aan verkiezingen. Anti maffia-groeperingen vinden dat een gotspe, omdat hij hiermee zijn verleden ontkent.

Zij hangen Palermo vol met affiches, waarop ze de bewoners van Sicilië waarschuwen met ironische teksten als: ‘Forza Mafia’ en ‘Make mafia great again’.

Maffia niet verdwenen

De bekende maffia-watcher Roberto Saviagno waarschuwt ervoor dat het erop lijkt dat de maffia in Italië is verdwenen, maar dat dit niet het geval is: ‘Tegenwoordig houdt de maffia zich niet alleen met afpersing, bedreigingen, moorden en drugs bezig. In deze tijd richt de maffia bedrijven op om geld wit mee te wassen en zijn ondernemers het slachtoffer van het feit dat zij illegale concurrentie vormen.’