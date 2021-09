Maffioso schiet in gevangenis op medegedetineerden

Print This Post

In de zwaar beveiligde gevangenis van Frosinone, ten zuidoosten van Rome, heeft een gevangene op drie medegedetineerden geschoten. Het vuurwapen was met een drone bij de schutter afgeleverd.

Nadat een 28-jarige Napolitaanse gevangene, lid van de Camorra, toestemming had verkregen om te gaan douchen, richtte hij een vuurwapen op de bewaker. Vervolgens probeerde hij de deur van een cel te openen waarin zich drie medegevangenen bevonden. Toen dat niet lukte schoot hij door de tralies op de mannen, die wonder boven wonder ongedeerd bleven.

Mobiele telefoon

De schutter belde daarna met een illegale mobiele telefoon zijn advocaat. Die wist hem ervan te overtuigen het vuurwapen aan de inderhaast opgetrommelde bewakers te overhandigen.

De aanval van de Napolitaan kwam nadat hij enkele dagen eerder door zijn medegedetineerden was mishandeld.

Op camerabeelden was te zien dat het vuurwapen van de man via een drone bij het raam van zijn cel was afgeleverd.

De zaak heeft tot grote beroering geleid in Italiƫ. Het land heeft de meest overbevolkte gevangenissen van de Europese Gemeenschap.