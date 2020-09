Magneetvissers vinden kogels voor Kalasjnikov in Zwolle

Print This Post

In de Nieuwe Vecht bij de Vondelkade in Zwolle zijn donderdag vier kogels voor een Kalasjnikov opgevist door magneetvissers. Volgens een politieagent zijn het vrij nieuwe kogels, het kaliber 7.62 x 39 mm was er nog op te lezen.

De politie heeft de kogels van de magneetvissers in beslag genomen en doet onderzoek naar de herkomst. De kogels kunnen worden gebruikt in een AK47- of Kalasjnikov machinegeweer.