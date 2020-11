Maker van neppe banklinkjes opgepakt

Print This Post

Het cybercrimeteam van de politie-eenheid Den Haag zegt een 19-jarige jongen te hebben aangehouden die systemen maakte waarmee door neppe linkjes naar een zogenaamde bankomgeving mensen hun bankgegevens werden ontfutseld. Hij wordt ervan verdacht wordt tientallen zogenoemde phishing panels te hebben gemaakt en verkocht.

Valse site

Met die panels konden criminele organisaties phishing-websites opzetten. Met een phishing panel komt een slachtoffer via het klikken op een valse (betaal)link uit bij de valse site van de bank. Degenen achter het panel zien dan de door het slachtoffer ingevoerde gegevens. Daarmee kan vervolgens worden ingelogd op de echte bankensite van het slachtoffer, waarna de rekening wordt geplunderd. Slachtoffers kregen bijvoorbeeld via een appje of een mail een verkeerde link toegestuurd.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat een bouwer van dergelijke panels in Nederland is aangehouden.

Nickname

Het onderzoek naar deze verdachte duurde bijna een jaar. Politie en Openbaar Ministerie waren de nickname van de bouwer in een ander onderzoek naar een criminele phishing organisatie tegengekomen. Die nickname bleek vaker voor te komen, en er werd een onderzoek opgestart gericht op het achterhalen van de identiteit van de bouwer. Uiteindelijk werd hij in Oost-Nederland gevonden. Het team doet nog onderzoek naar het geld dat de 19-jarige heeft verdiend. Dat is mogelijk zeker 100.000 euro. De politie is nog bezig met het onderzoek naar de afnemers van de verdachte. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De verdachte werd op maandag 19 oktober aangehouden in zijn woonplaats. Bij zijn aanhouding had de verdachte een geladen vuurwapen binnen handbereik. Uit het onderzoek bleek verder dat hij vermoedelijk al zeker twee jaar actief was.

Woensdag 4 november besloot de raadkamer van de rechtbank hem in ieder geval vast te houden tot aan de eerste (vermoedelijk pro forma) zitting over drie maanden.

De groei van cybercrime zit de afgelopen jaren vooral in een toename van phishing, aldus de politie.