Malafide Amsterdamse makelaars veroordeeld voor witwassen

De rechtbank in Amsterdam heeft de twee malafide Amsterdamse woningmakelaars Dov S. en Patrick E. veroordeeld tot 120 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf. Ze hielpen criminelen aan woningen en maakten zich schuldig aan witwassen door grote sommen contant geld als huurbedragen aan te nemen.

Pistool en 14.000 euro

Volgens Het Parool is Dov S. (49) veroordeeld voor het witwassen van 37.900 euro die hij vanaf het najaar van 2015 heeft aangenomen van de huurders van drie appartementen. In februari 2016 werd in een door S. doorverhuurde woning aan de Amsterdamse Herengracht een pistool met munitie en 14.000 euro aangetroffen bij een drugshandelaar. Die had in amper vijf maanden 10.000 euro huur contant afgerekend.

189 kilo coke

Tijdens een inval in september 2017 in een vierkamerpenthouse aan het Andreasplein in Amsterdam Nieuw-West werd 189 kilo cocaïne, anderhalve kilo amfetamine en 19.000 euro aangetroffen. Het appartement werd doorverhuurd door Dov S. De huurder, een destijds 42-jarige Amsterdammer, had eerder driemaal 3.750 euro cash geld betaald aan S. Dat terwijl de makelaar in juli 2017 nog door de recherche was gewaarschuwd om kritisch te zijn bij het verhuren van woningen, net zoals in 2013 en 2014.

Twee invallen

In maart 2019 vond de politie drugs en ruim 10.000 euro in een flatappartement aan Langswater, vlakbij het Tuincentrum in Amsterdam-Osdorp. In november 2019 werd bij een nieuwe inval in het appartement 7,5 kilo cocaïne, een geldtelmachine en een vacumeermachine aangetroffen. De bijna 17.000 euro aan huur en borg die de drugshandelaars Dov S. hadden betaald, zijn volgens de rechtbank witgewassen.

Vergelijkbare witwaszaak

De Amsterdamse woningmakelaar Patrick E. (53) werd vorige maand al veroordeeld tot 120 uur taakstraf, 25.000 euro boete en twee maanden voorwaardelijke celstraf in een vergelijkbare witwaszaak. Ook hij keek niet kritisch naar huurders en werd vanaf 2012 al drie keer gewaarchuwd door de recherche.

350.000 euro in wasmachine

In een door E. verhuurd appartement aan het Oeverpad in Amsterdam-Osdorp vond de politie in november 2018 ruim 350.000 euro in een wasmachine. Daarnaast werd een geldtelmachine en een pistool aangetroffen. De huurder, vermoedelijk een ondergronds bankier, werd veroordeeld voor wapenbezit en witwassen.

‘Onmisbare schakels’

Volgens de rechtbank zijn de twee Amsterdamse makelaars ‘onmisbare schakels’ voor criminelen die zwart geld ‘de legale economie in brengen’. Dat beide woningbemiddelaars al meerdere malen door de recherche waren gewaarschuwd en geen contante bedragen moesten aannemen, weegt de rechtbank zwaar mee.