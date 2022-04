Malta: cocaïne op weg naar Turkije onderschept

Op Malta hebben de autoriteiten donderdag 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs zat in een gekoelde container met dozen bananen en was verscheept in de Colombiaanse havenstad Turbo. De vangst is een record voor Malta. De container was in transit, en op weg naar Turkije.

Eindbestemming was Mersin, de grootste zeehaven van Turkije in het zuiden van het land. Douanebeambten ontdekten de cocaïne toen de container door een scanapparaat passeerde.

In 2019 werd op Malta totaal 750 kilo cocaïne gepakt in 13 zendingen. In 2020 was dat 612 kilo (in één zending) en 2021 was het 740 kilo (ook in één keer). De vangst van deze week is de eerst inbeslagname van cocaïne van dit jaar.