Man (18) in been geschoten in Rotterdam-Kralingen

Een 18-jarige Rotterdammer is vrijdagavond aan zijn been gewond geraakt bij een schietpartij in Rotterdam-Kralingen. De schutter ging er in een blauwe BMW vandoor. De politie onderzoekt de toedracht.



De schietpartij vond om 18.00 plaats op de hoek van de Dijkstraat en de Oostzeedijk. Agenten troffen het slachtoffer op de Speelmanstraat aan met een schotwond aan zijn been. Vermoedelijk is hij daarheen gelopen, waarna 112 werd gebeld. De man was aanspreekbaar en is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De politie is een (buurt)onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. Er is nog niemand aangehouden.