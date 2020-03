Man (18) met mes opgepakt tijdens opname drillrapvideo in A’dam-Osdorp

Connect on Linked in

De politie heeft een week geleden een 18-jarige Amsterdammer aangehouden wegens wapenbezit. De verdachte droeg een 30 centimeter lang mes en was samen met 25 tot 30 anderen bezig met het opnemen van een drillrapvideo in Amsterdam-Osdorp. Het nieuws is pas vandaag bekendgemaakt.

Op vrijdag 13 maart zagen agenten om 17.00 op het Mikonospad in Amsterdam-Osdorp een grote groep mannen bij een speeltuintje staan. Sommige van de mannen hadden bivakmutsen op. Nadat agenten poolshoogte namen, liep een groot deel van de groep weg. Eén van de mannen gaf aan dat ze een drillrapvideoclip opnamen, maar nadat agenten vroegen of hij ook wapens bij zich had, ontkende hij dat en wilde weglopen.

De jas van de man stond open en toen hij zich omdraaide, zagen agenten dat hij een groot mes droeg. De man werd direct aangehouden en zijn mes is in beslag genomen. Het is onbekend of de video bedoeld was voor drillrapgroep Lelyland Spartans (LS Gang) van wie bekend is het de enige drillrapgroep uit Amsterdam-West is.