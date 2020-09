Man (18) met vuurwapen in trein op station Duivendrecht

Connect on Linked in

Medewerkers van de DSI (Dienst Speciale Interventies) hebben vrijdagmiddag rond 14.15 in een trein op station Duivendrecht een 18-jarige man aangehouden die in het bezit was van een vuurwapen. Hij is naar een cellencomplex overgebracht. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Bij de politie kwam informatie binnen over dat iemand die op een perron van het station stond een vuurwapen bij zich zou hebben. Tijdens het politieonderzoek werden perrons afgezetĀ en werd voorkomen dat de trein verder zou gaan rijden. Leden van de DSI betraden vervolgens het treinstel en de verdachte werd aangehouden en het vuurwapen (gas/alarmpistool) aangetroffen. Door het onderzoek en deze actie was het treinverkeer voor korte tijd gestremd.