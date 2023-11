Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Olmenlaan in Ridderkerk is maandagavond een 18-jarige man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De politie is op zoek naar de schutter.

(Beeld: JBMedia)

De schietpartij vond rond 19.00 plaats aan de Olmenlaan, op een grasveldje vlakbij de Aldi. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. De plaats delict is groots afgezet en de forensische opsporing doet sporenonderzoek. Daarbij is ook een speurhond ingezet.

Inval

Een politiehelikopter cirkelde rond in de omgeving. Een arrestatieteam is in de Rotterdamse wijk Beverwaard een woning binnen gevallen op zoek naar de schutter. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.