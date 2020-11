Almerenaar (19) doodgestoken bij school in Lelystad

Connect on Linked in

Bij een steekpartij tegenover een mbo-school in Lelystad is zondagnacht een 19-jarige man uit Almere overleden. Het slachtoffer werd iets voor middernacht na een melding zwaargewond aangetroffen in een auto aan het Agorawagenplein in Lelystad.

Hij was in het gezelschap van een 21-jarige man uit Almere, die is aangehouden. Zijn rol bij het incident wordt onderzocht. Het slachtoffer werd voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later in de nacht aan zijn verwondingen.

De politie meldt dat er vlak voor de steekpartij ook een melding binnenkwam van een ruzie bij station Lelystad. De recherche onderzoekt of die ruzie iets te maken heeft met de dood van de 19-jarige man. De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing ingesteld voor de zaak.