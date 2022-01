Man (19) gewond bij schietpartij in Groningen

Connect on Linked in

Bij een schietpartij aan de Boeg in Groningen is zaterdagavond rond 22.00 een 19-jarige man uit die stad gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Er is nog geen verdachte aangehouden, zo meldt de politie.

Onderzoek

De politie heeft onderzoek gedaan op verschillende locaties. Naast forensisch onderzoek op de plaats delict is daar ook buurtonderzoek verricht. Daarnaast is er onderzoek gedaan bij het politiebureau aan de Parkallee in Groningen. Het gewonde slachtoffer is daar na het incident met een auto naartoe gebracht. Mogelijke getuigen en betrokkenen zullen worden gehoord.

Over de toestand van het slachtoffer en een motief is verder niets bekend.

De politie zet het onderzoek voort.