Man (19) gewond bij schietpartij in Veghel, politie zoekt drietal (UPDATE)

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Muntelaar in Veghel is zondagnacht rond 01.30 een 19-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer is volgens de politie voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. De politie zegt op zoek te zijn naar drie mannen die in een grijze auto gevlucht zijn.

Rake klappen

Volgens de politie zijn iets voor 01.30 twee vrienden ‘aan het chillen’ op een parkeerplaats aan de Muntelaar in Veghel, als een grijze personenauto (type stationwagen) bij het tweetal stopt en er drie mannen uit de auto stappen. Er ontstaat vrijwel meteen een woordenwisseling die al snel uitmondt in een vechtpartij waarbij rake klappen worden uitgedeeld. Vervolgens klinkt er een schot die door een van de drie mannen wordt afgevuurd en een van de vrienden raakt. De drie verdachten gaan er direct vandoor in een grijze auto.

Het 19-jarige slachtoffer uit Veghel wordt door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De man verkeert niet in levensgevaar.

De schietpartij vond plaats bij een parkeerplaats waar regelmatig gedeald zou worden. De politie doet onderzoek naar de toedracht en is op zoek naar drie verdachten.

Signalementen

De persoon die geschoten heeft is een blanke man tussen de 20 en 25 jaar met een normaal postuur, hij is 1,70 meter lang en in het zwart gekleed. De man had een pet op en droeg een sikje.

De tweede verdachte is een blanke man van ongeveer 20 jaar met een tenger postuur, hij is 1,80-1.85 meter lang. Hij droeg een grijze jas en heeft lang haar wat naar achteren was gekamd.

De derde verdachte is een lichtgetinte man van ongeveer 18 jaar met een sportief breed postuur, hij is 1.75 meter lang. Hij droeg een groene jas tot over de heupen. Verder had hij krulhaar en droeg hij een sikje.