Man (19) gewond bij schietpartij in Veldhoven

Bij een schietpartij bij een woning aan de Sondervick in Veldhoven is zondagnacht een 19-jarige bewoner gewond geraakt aan zijn been. De politie heeft twee verdachten van 19 en 20 uit Veldhoven en Eindhoven aangehouden.

De politie kreeg rond 23.00 een melding dat er zou zijn geschoten bij de woning. Daar bleek dat de 19-jarige bewoner was beschoten. Het slachtoffer zou zijn benaderd door een man in de buurt van zijn achtertuin. Die man schoot vervolgens met een vuurwapen op het slachtoffer en raakte hem in zijn been. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn schotwond.

De 20-jarige man uit Eindhoven en een 19-jarige man uit Veldhoven werden zondagnacht aangehouden in een auto in Helmond. Het motief voor de schietpartij is nog onbekend. De politie zet het onderzoek voort.