Man (19) gewond bij steekpartij in centrum Nijmegen

Bij een steekpartij in Nijmegen is zaterdagnacht een 19-jarige Nijmegenaar gewond geraakt. Het slachtoffer is met meerdere steekwonden naar het ziekenhuis overgebracht. De dader sloeg op de vlucht en is nog niet opgepakt.

Agenten reden even rond 5.15 over de Molenstraat en zagen bij de kruising met de Eerste Walstraat een groep mensen staan die de aandacht trok vanwege de gewonde man. Nadat agenten eerste hulp verleenden, is het slachtoffer naar het ziekenhuis overgebracht. Ooggetuigen zeggen dat er kort daarvoor een ruzie was en dat de dader terugkwam om het slachtoffer aan te vallen. De politie is bezig met een onderzoek.