Man (19) neergeschoten in Rotterdam, drie mannen opgepakt

Bij een schietpartij op de Dadeltuin in Rotterdam is een 19-jarige Rotterdammer meerdere keren geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

De schietpartij gebeurde even na 18.00 in het stadsdeel IJsselmonde. Het slachtoffer werd gevonden bij een auto op een parkeerplaats in de Dadeltuin. Volgens omstanders waren de daders gevlucht in een donkergekleurde auto. In de omgeving van het Prinsenplein werden drie mannen aangehouden. Hun rol wordt door de politie onderzocht.