Man (20) doodgestoken in Den Haag

In Den Haag is zaterdagavond een 20-jarige man doodgestoken op straat. De politie heeft drie verdachten opgepakt. Het slachtoffer is Bilal Aydin, een speler uit het eerste elftal van de Haagse voetbalclub Laakkwartier.

De man werd rond 18.45 neergestoken op de Goudriaankade in het stadsdeel Laak. Enkele uren later overleed hij. Eén van de aangehouden personen droeg een jas van Thuisbezorgd.nl. Het motief voor de ruzie is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar het steekincident en is op zoek naar mensen die meer informatie hebben.