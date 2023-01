Man (20) gearresteerd na nieuwe explosie bij woning in Nootdorp

Connect on Linked in

Bij een leegstaande woning aan het Burgemeester Schölvinckplein in Nootdorp (bij Den Haag) heeft zaterdagnacht rond 01.15 een explosie plaatsgevonden. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel is op de snelweg aangehouden als verdachte. Een maand geleden vond op enkele tientallen meters van dezelfde woning ook een explosie plaats.

Bij de explosie van vannacht raakte een woning aan het Burgemeester Schölvinckplein beschadigd, niemand raakte gewond. De naastgelegen woningen zijn uit veiligheidsoverwegingen korte tijd ontruimd.

Snelweg

Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden, die even later werd gesignaleerd op de snelweg. De bestuurder, een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel, kreeg een stopteken en is aangehouden als verdachte. Het voertuig is in beslag genomen voor sporenonderzoek, meldt de politie.

Eerdere explosie

Op dinsdag 6 december vond in de omgeving bij een woning aan de President Kennedystraat in Nootdorp ook een explosie plaats. Daarbij raakten twee woningen en een auto beschadigd. Het ging hoogstwaarschijnlijk om een doelgerichte actie, bedoeld voor de woning die zaterdagnacht doelwit was. De burgemeester heeft toen de woning aan het Burgemeester Schölvinckplein gesloten uit veiligheidsoverwegingen.

Het verband tussen beide explosies wordt door de politie onderzocht. Over een motief is nog niets bekend.