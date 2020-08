Man (20) ramt politieauto in Oss onder invloed lachgas

Connect on Linked in

Op de Begijnenstraat in Oss is zondagnacht een 20-jarige man uit die plaats gewond geraakt bij een aanrijding tussen een politieauto en een personenauto. Het gaat om de bestuurder van het voertuig, die wordt verdacht van het rijden onder invloed van vermoedelijk lachgas. De politieagent en zijn diensthond raakten niet gewond.

De agent surveilleerde met zijn dienstauto toen hij plotseling van achteren werd aangereden door de auto van de verdachte. Daarbij ontstond aanzienlijke schade aan beide voertuigen. De auto van de 20-jarige Ossenaar rolde na de aanrijding door en beschadigde een andere auto. Vervolgens stond de auto van de verdachte in brand. De brandweer bluste de autobrand.

Ook blijkt uit onderzoek dat de verdachte even daarvoor rond 01.15 betrokken was bij een aanrijding op de Mettegeupelsestraat waarbij een lantaarnpaal en verkeersbord zijn beschadigd. De verdachte, die vermoedelijk onder invloed van lachgas was, is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. In zijn auto werd een lege ballon gevonden.