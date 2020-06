Man (20) veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor drugshandel en witwassen

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag een 20-jarige man tot 30 maanden celstraf veroordeeld omdat hij tussen april 2018 en november 2019 samen met anderen in harddrugs handelde. De man had vanuit Amsterdam en ook Marokko een leidinggevende rol in een georganiseerd netwerk.

Vuurwapen

Op 2 september 2018 werd de verdachte samen met een aantal medeverdachten aangehouden. In een tas die één van de medeverdachten bij zijn vlucht weggooide, werd een automatisch vuurwapen aangetroffen. Het vuurwapen kon middels ballistisch onderzoek worden gelinkt aan een schietpartij in Amsterdam.

Witwassen

De 20-jarige hoofdverdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats is ook veroordeeld voor het witwassen van 16.935 euro. Tevens is vastgesteld dat hij samen met iemand anders een drugkoerier mishandelde. Volgens de rechtbank is bewezen dat de hoofdverdachte handelde in cocaïne, MDMA en xtc. Die harddrugs werden bij huiszoekingen aangetroffen. Bij de hoofdverdachte werden 946 MDMA-pillen gevonden.

Marokko

Volgens de rechtbank stuurde de 20-jarige man als enige de drugskoeriers aan. Ook toen hij in Marokko zat, zette hij zijn handel voort. De rechtbank legde de leider van de organisatie 48 maanden cel op, waarvan 18 maanden voorwaardelijk. De rechtbank legt een groot deel van zijn straf voorwaardelijk op vanwege de jonge leeftijd van de verdachte en zijn bescheiden strafblad. Wel moet hij zich poliklinisch laten testen en een dagbesteding zoeken of opleiding volgen.