Man (20) zwaargewond bij schiet- en steekpartij in Rotterdam-Ommoord

Een 20-jarige Rotterdammer is zondagavond zwaargewond geraakt aan zijn been bij een ruzie bij metrostation Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord. Daarbij werd geschoten én gestoken met een mes. Er is nog niemand aangehouden.

Getuigen meldden iets voor 18.30 dat ze een schot hoorden. Op straat troffen agenten het slachtoffer zwaargewond aan. Hij werd niet geraakt door een kogel, maar bleek te zijn gestoken met een mes. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

In de omgeving troffen agenten een huls en een mes aan die in beslag zijn genomen. De verdachte ging er vermoedelijk op een blauwe scooter vandoor. Hij is nog niet gearresteerd. Er is een Burgernetactie verspreid.

De politie zoekt getuigen en zet het onderzoek voort. Over een motief voor de ruzie is nog niets bekend.

