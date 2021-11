Man (21) dood door geweld in Groningse woning, verdachte opgepakt

Print This Post

Bij een ernstig geweldsincident in een woning aan de Damsport in Groningen is zaterdagavond een 21-jarige man uit Groningen overleden. De politie hield kort daarna een 20-jarige man uit Groningen aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

De politie kreeg rond 23.50 een melding van een ernstig geweldsincident in een woning aan de Damsport. Daar werd een zwaargewonde man aangetroffen. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het gaat om een 21-jarige man uit Groningen.

Kort na de melding hield de politie in de buurt van de woning een 20-jarige Groninger aan. Hij zit vast.

Groot steekwapen

De politie is een groot onderzoek gestart om de toedracht van het incident te achterhalen. De directe omgeving is afgezet voor forensisch onderzoek. Vlakbij de woning is een groot steekwapen gevonden.