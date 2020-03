Man (22) gewond bij schietpartij in Alblasserdam

Bij een schietpartij aan de Nicolaas Beetsstraat in Alblasserdam is donderdagavond een 22-jarige man gewond geraakt. De politie hield kort daarna een 27-jarige man uit Zwijndrecht aan.

Getuigen hoorden iets na 21.00 schoten en belden het alarmnummer. Hulpdiensten troffen de gewonde man uit Alblasserdam op straat aan. Hij is voor behandeling naar een ziekenhuis vervoerd en raakte niet levensbedreigend gewond.

Goed signalement

Doordat agenten een goed signalement hadden van de auto waarin de vermoedelijke schutter wegreed kon bij station Zwijndrecht even later de bestuurder van een donkerkleurige Volkswagen Lupo met zwarte strepen op de motorkap tot stoppen worden gemaand. De 27-jarige verdachte uit Zwijndrecht was in bezit van een vuurwapen, dat in beslag is genomen. De rol van de man wordt onderzocht. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang.