Man (23) aangehouden voor schietpartij met gewonde in Coevorden

De politie heeft een 23-jarige man uit Coevorden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij zondag in zijn woonplaats. Daarbij raakte een 27-jarige man uit Meppel gewond.

Het slachtoffer meldde zich met een schotwond bij een huisartsenpost in Hardenberg, waar hij is behandeld. Enkele uren later meldde een verdachte zich bij het politiebureau in Coevorden. Deze 23-jarige man uit Coevorden is aangehouden en wordt verhoord, aldus de politie maandag.

Politieonderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Waar de schietpartij precies heeft plaatsgevonden is volgens de politie op dit moment niet duidelijk en maakt deel uit van het onderzoek. Mogelijk zijn een blauwe Volkswagen Golf en/of een grijze Volkswagen Jetta betrokken bij het incident.