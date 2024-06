Man (23) gewond bij schietpartij in Lelystad

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in Lelystad is zaterdagnacht een 23-jarige man uit Lelystad gewond geraakt. Er is nog geen verdachte aangehouden.

De politie kreeg rond 03.20 meerdere meldingen dat er geschoten zou zijn bij een woning aan de Koopmansstraat. Ter plaatse troffen agenten een 23-jarige man uit Lelystad aan. Hij was gewond, maar aanspreekbaar. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen. Er is nog niemand gearresteerd. Over de toedracht is nog niets bekend.