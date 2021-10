Man (23) gewond bij schietpartij in Rotterdam, tweetal opgepakt

Connect on Linked in

Bij een schietpartij bij een horecapand aan de Texasweg in de Rotterdamse wijk Hoogvliet is donderdagavond een 23-jarige man uit Doetinchem gewond geraakt. De politie heeft op de plaats delict twee verdachten van 41 en 50 aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, zo meldt de politie.

De schietpartij gebeurde rond 23.40 na een ruzie bij het pand aan de Texasweg. Het 23-jarige slachtoffer meldde zich kort daarna bij het ziekenhuis. De twee verdachten werden bij het pand aangehouden. Het gaat om een 41-jarige man uit Vlaardingen en een 50-jarige man uit Spijkenisse.

De politie heeft sporen veiliggesteld en met getuigen gesproken. De recherche doet verder onderzoek naar het incident.

Tweede schietpartij

Het was de tweede schietpartij binnen enkele uren in Rotterdam. Rond 02.15 ’s nachts kreeg de politie een melding van een man die beschoten zou zijn in zijn stilstaande auto op de Zeeuwsestraat in Rotterdam. De man bleef ongedeerd. Aan de buitenkant van zijn auto was een kogelinslag te zien. De auto is in beslag genomen voor onderzoek. Waarschijnlijk waren meer voertuigen betrokken bij deze schietpartij. De politie zoekt getuigen.