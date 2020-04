Man (23) opgepakt na beschieten bestelbus in Delft

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op de Bizetstraat in Delft is zaterdagavond rond 23.45 een bestelbusje beschoten. Er raakte niemand gewond. De politie heeft een 23-jarige man uit Delft opgepakt als verdachte.

Buurtwoners hoorden knallen in de straat en zagen dat de voorruit van een busje was vernield. Vervolgens reed er een ander busje weg. Agenten in de omgeving zochten naar betrokkenen en hielden later de 23-jarige Delftenaar aan. Ook werden er kogelhulzen op straat aangetroffen. De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.