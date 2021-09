Man (24) gewond bij schietpartij in Haarlem, twee verdachten opgepakt

Connect on Linked in

Bij een schietpartij op het Texelhof in Haarlem is zondagochtend rond 05.30 een 24-jarige man gewond geraakt. Twee Haarlemmers van 21 en 23 zijn in de omgeving aangehouden. De politie onderzoekt hun rol bij het incident.

Het slachtoffer uit Haarlem is met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is verder niets bekend. De omgeving rond de plaats delict is afgezet voor onderzoek. Bij de zoekactie naar de verdachten werd een politiehelikopter ingezet. Over een motief is nog niets bekend.