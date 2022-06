Man (25) aangehouden met bijna 400 kilo hasj in bestelbus

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagavond in Bergen op Zoom een 25-jarige bestuurder van een bestelbusje aangehouden die bijna 400 kilo hasj vervoerde. Achterin zijn busje lagen 21 boodschappentassen die tot de rand gevuld waren met blokken hasj. Dat meldt de politie maandag.

(Beeld uit archief)

Bij de politie kwam rond 20.30 een anonieme tip binnen dat er mogelijk drugs in een voertuig werden geladen. Het busje reed weg richting de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom. In de melding stond een signalement van de bestuurder en een beschrijving van de auto.

Hasjlucht

Agenten zochten vervolgens naar het betreffende voertuig en zagen de bestuurder die voldeed aan het signalement op de Wouwsestraatweg. Bij het aanspreken van de bestuurder roken de agenten een hasjlucht in de bus. Achterin lagen boodschappentassen die tot de rand gevuld waren met blokken hasj. In totaal ging het om 21 tassen.

Opiumwet

De 25-jarige bestuurder zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden als verdachte van overtreding van de Opiumwet. De partij hasj is in beslag genomen. In totaal ging het om bijna 400 kilo. De drugs zijn vernietigd.