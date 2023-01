Man (25) vast voor drive-by shooting waarbij Londense drillrapper omkwam

Connect on Linked in

De politie in Londen heeft een 25-jarige man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een drive-by shooting eind november in Zuid-Londen, waarbij twee mannen om het leven kwamen. Een van de slachtoffers was de 27-jarige drillrapper Perm (echte naam Lemar Rashawan Urquhart).

Crash

Op 30 november vorig jaar was er om 20.00 ’s avonds een achtervolging tussen rivaliserende gangsters in twee auto’s in Brixton (Zuid-Londen). De auto waarin Lemar Urquhart, alias drillrapper Perm zat, botste tijdens de achtervolging met hoge snelheid op een scooter en crashte tegen geparkeerde voertuigen.

Toen Perm en zijn medepassagier uit de auto vluchtten, werd de rapper met acht kogels doodgeschoten. Ook de bestuurder van de scooter overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het slachtoffer was de 23-jarige Braziliaanse Deliveroo-chauffeur Guilherme Messias Da Silva.

Doodslag

De 25-jarige man die is aangehouden wordt verdacht van doodslag. De Londense politie gaat uit van een afrekening tussen rivaliserende gangs in het criminele milieu.

Perm was een gevestigde naam in de Londense drillrapscene. Hij was een neef van de Britse profbokser Dillian Whyte (34) in de zwaargewicht klasse.