Man (25) zwaargewond bij schietpartij in Rotterdam, dader vlucht op fiets

Op de Benthemstraat in de Agniesebuurt in Rotterdam is donderdagnacht een 25-jarige man zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Het Rotterdamse slachtoffer ligt met meerdere schotwonden in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar.

De schietpartij vond donderdagnacht rond 00.55 plaats. De politie zette de omgeving af met linten en deed onderzoek op de plaats delict. Volgens de politie fietste de verdachte na de schietpartij weg in de richting van Rotterdam-Noord. Hij is na een zoekactie niet meer aangetroffen.

De verdachte is volgens de politie mogelijk een licht getinte man, van ongeveer 1,80 meter lang. Hij droeg een grijs trainingspak en een zwarte body warmer. Over een motief is nog niets bekend.

