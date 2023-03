Man (26) aangehouden voor dodelijke vechtpartij in Maassluis

Connect on Linked in

De politie heeft zondagochtend een 26-jarige man uit Geldrop aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een geweldsmisdrijf in Maassluis. Daarbij kwam vrijdagnacht een 42-jarige man om het leven na een vechtpartij.

Vrijdagnacht rond 02.30 kreeg de politie een melding binnen dat er op de Fenacoliuslaan in Maassluis een steekpartij zou hebben plaatsgevonden. Dat bleek niet zo te zijn. Wel was sprake van een vechtpartij tussen twee mannen, onder wie het slachtoffer. Die raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij in de loop van de nacht overleed.

De dader was toen al gevlucht. Hij meldde zich uiteindelijk zondagochtend bij een politiebureau in Eindhoven waar hij is aangehouden.

Volgens de politie is nog niet duidelijk was er precies op de Fenacoliuslaan is voorgevallen en wat de toedracht is geweest. Er is een buurtonderzoek gestart en ook de Forensische Opsporing doet onderzoek. De politie zoekt getuigen en beelden.