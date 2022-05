Man (26) aangehouden voor drugsdumping in Ossendrecht

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag een 26-jarige man uit Zevenbergen aangehouden in een onderzoek naar het dumpen van synthetisch drugsafval in de Brabantse plaats Ossendrecht, in september vorig jaar. De schade aan de natuur door de dumping was groot en kostte tienduizenden euro’s.

Opsporingsprogramma’s

Agenten kwamen de man op het spoor nadat vorige week in de opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht tips binnenkwamen. In de tv-programma’s was te zien dat een witte Mercedes Sprinter op maandag 13 september 2021 wegreed vanaf de Heereweg in Ossendrecht, nadat er meerdere vaten met drugsafval werden gedumpt.

Camerabeelden

Een getuige tipte de politie en wist een deel van het kenteken te onthouden. Niet veel later werd exact zo’n voertuig vastgelegd op de Dorpsstraat door een camera van een hotel. Deze camerabeelden werden ruim een week geleden in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht getoond.

Na de uitzendingen kwam er bij het onderzoeksteam dusdanige informatie binnen, dat gisteren een 26-jarige verdachte kon worden aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden door de politie niet uitgesloten.

Bodemsanering

In totaal werden in Ossendrecht vier kleinere vaten en een 1000-liter vat gedumpt. Het saneren van de grond kostte bij de dumping tienduizenden euro’s. In Ossendrecht draaide Natuurmonumenten voor die rekening op.